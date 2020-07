Sushant Suicide Case पर बोले फिल्ममेकर Apurva Asrani ने किया खुलासा, कहा- करियर और इमेज को बर्बाद करने का चल रही थी मुहिम

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड (Sushant Singh Rajput suicide) के बाद फिल्म इंडस्ट्री से कुछ लोग सामने आ जाए जिन्होंने इसपर सवाल उठाए। नेपोटिज्म, डिप्रेशन, आउटसाइडर होना ये सभी मुद्दे बहस (Nepotism and depression discussion) का विषय बन गए। कुछ सेलेब्स ने इसे सुशांत की मौत का जिम्मेदार बताया। सोशल मीडिया पर सुशांत के फैंस ने एक मुहिम चलाई जिसमें स्टारकिड्स को बॉयकॉट (Sushant fans to boycott starkids) किया जाने लगा। बीते दिनों सुशांत के साथ दिल बेचारा में काम करने वाली संजना सांघी ने अपने बयान में ये बात कही थी कि दिवंगत एक्टर की इमेज को खराब करने की कोशिश की (Sanjana Sanghi on destroying Sushant image) जा रही थी।

अब इसी मुद्दे पर फिल्ममेकर अपूर्व असरानी (Filmmaker Apurva Asrani) ने भी अपना पक्ष रखा है। उनके मुताबिक एक्टर को न्याय दिलाने के लिए जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि वो जानते थे कि किस तरह सुशांत की इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही थी।

My fight for #SushantSinghRajput is not born out of vendetta for anyone. I am speaking up because I identify with him. I understand what he may have gone through when a campaign was run to destroy his credibility. I blogged because tweets can't do justice. https://t.co/nbkvHpgeNB