एआर रहमान ने कहा-पूरी गैंग मेरे खिलाफ रही है काम, कंगना रनौत बोलीं- सभी के साथ होती बुलिंग

अभिनेत सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के बाद से बॉलीवुड में नेपोटिज्म, आउटसाइडर्स बनाम इनसाइडर्स (Bollywood on issues of nepotism, outsiders versus insiders) मुद्दों पर बहस चल रही है। इस मामले में एक के बाद एक कई फिल्म जगत से जुड़े लोग सामने आकर अपने अनुभव कर रहे है। पिछले दिनों सोनू निगम (Sonu Nigam) ने म्यूजिक इंडस्ट्री के बारें कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। यह मामला अभी शांत नहीं हुआ म्यूजिक कंपोजर ए. आर. रहमान (Music composer A. R. Rehman) ने एक इंटरव्यू में इंडस्ट्री को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड की एक गैंग उनके खिलाफ (Bollywood gang is working against him) काम कर रही है। उसकी वजह से उनको अच्छी फिल्में नहीं मिल रही हैं। रहमान के मुताबिक उनको लेकर कई तरह की खबरें फैलाई गई हैं, जिसकी वजह से कई बार लोग उनके पास आने से बचते हैं। आपको बता दें कि सुशांत सिंह की आखिरी फिल्म 'दिल बेचारा' (film Dil Bechara) में रहमान ने म्यूजिक दिया, जो फैंस को खूब पसंद आ रहा है। रहमान के गाने 'खुलके जीने का', 'तारे गिन' और 'दिल बेचारा' (Songs 'Khulke Jeene Ka', 'Taare Gin' and 'Dil Bechara') के टाइटल ट्रेक ने आते ही यूट्यूब पर धमाल मचा दिया था।

सिंगर ने कहा कि वह कभी भी अच्छी फिल्मों में काम करने से इनकार नहीं करते। उनके मुताबिक, एक गैंग है, जो गलतफहमी के कारण, उनके बारे में झूठी अफवाहें फैला रही है। उन्होंने कहा कि जब मुकेश छाबड़ा मेरे पास आए, तो मैंने दो दिनों में उनको चार गाने दे दिए। मुकेश छाबड़ा ने मुझे बताया, 'कई लोगों ने कहा कि मैं आपके पास नहीं जाऊं। रहमान के पास मत जाओ। इसके साथ ही उन्होंने कई कहानियां बताई। इस पर सिंगन ने कहा कि इनके बारे में उनको पता है। अब रहमान को पता चला कि मुझे कम काम क्यूं मिल रहा है। अच्छी फिल्में मेरे पास क्यों नहीं आ रहीं। उन्होंने कहा कि वह डार्क फिल्में कर रहे है, क्योंकि यहां पर पूरी गैंग उनके खिलाफ काम कर रही है।

Everyone experiences harassment and bullying in this industry especially when you act autonomous and become totally independenthttps://t.co/izNxflans2 — Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) July 25, 2020

रहमान ने आगे कहा, कई लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वह अच्छा काम करें। इंडस्ट्री में लोगों का एक और गिरोह है जो उन्हें ऐसा करने से रोक रहे है। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन है और विश्वास है कि जो कुछ भी आता है, वह भगवान से आता है। इसलिए में अपनी फिल्में कर रहा हूं। आप सभी का मेरे पास आने के लिए स्वागत है। अच्छी-अच्छी फिल्में बनाएं और मेरे पास आने के लिए आपका स्वागत है।

अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी रिएक्ट करते हुए कहा कि बॉलीवुड में ऐसा होना आम बात है। उनकी टीम ट्वीट कर लिखती है- प्रताड़ना और बुलिंग तो इस इंडस्ट्री में सभी के साथ होती है। अगर इंसान आत्मनिर्भर हो और अपने सिद्धांतों पर चलने पर ही विश्वास रखता हो, तब तो ऐसा और ज्यादा होता है। सोशल मीडिया पर ऐसी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है कि जब एक लैजेंड्री सिंगर के साथ ऐसा बर्ताव हो सकता है, तो आउटसाइडर्स के साथ क्या ही होता होगा।