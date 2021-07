अमिताभ बच्चन को अपने शो में लाना चाहते हैं अरबाज खान, मनाने के लिए करेंगे ये काम

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान का चैट शो पिंच इन दिनों काफी चर्चा में हैं। हाल ही में इस शो का दूसरा सीजन शुरू हुआ है। इस सीजन की पहली शुरूआत सलमान खान से हुई है। जिसमें सलमान खान ने इस शो में पहुंचकर अपने फिल्मी करियर से लेकर निजी जिंदगी से जुड़े कई खुलासे किए हैं। अब अभिनेता अरबाज खान अपने चैट शो ‘पिंच’ में बिग को देखना चाहते है।

Shooting or having fun, it's the same with 'Bade Bhaiya' on the sets!

Watch the first episode of Pinch Season 2 on 21st July 2021.❤️



EP#1 Teaser Link - https://t.co/hj165r46Xw@QuPlayTv @quickheal @ZEE5India @PolycabIndia@aamwalla @BreezePowai @MYFMI @officialjoshapp