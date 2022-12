क्या जाह्नवी कपूर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के पोते को फिर से कर रही डेट? सामने आईं वीडियो और तस्वीरें

29 दिसंबर 2022 को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की सगाई का फंक्शन था। इस फंक्शन में कई बड़े-बड़े चेहरे दिखाई दिए। लेकिन इस फंक्शन सबकी निगाहें जाह्नवी कपूर पर अटक कर रह गई। दरअसलस इस फंक्शन में उन्हें उनके रुमर्ड बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के साथ स्पॉट किया गया।

Are Janhvi Kapoor and ex-BF Shikhar Pahariya back together? Orry's pic from Ambani bash suggests so