Arjun Kapoor B'day: Salman Khan के साथ लिया पंगा, Arpita संग किया ब्रेकअप, Arbaaz का कराया तलाक!

नई दिल्ली। बॉलीवुड सेलेब्स ( Bollywood Celebs ) जितना अपनी सुपरहिट और फ्लॉप फिल्मों ( Sperhit and flop films ) को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। उतना ही वह अपनी पर्सनल लाइफ ( Personal life ) को लेकर भी लोगों के बीच सुर्खियों का विषय बने रहते हैं। इंडस्ट्री के अभिनेता अर्जुन कपूर ( Arjun Kapoor ) भी इस बात के लिए काफी फेमस हैं। अभिनेता अर्जुन कपूर 26 जून को अपना जन्मदिन ( Arjun Kapoor Birthday ) मनाते हैं। साल 1985 में मुंबई में जन्मे अर्जुन कपूर के पिता मशहूर निर्माता बोनी कपूर ( Boney Kapoor ) और मां स्वर्गीय मोना कपूर ( Mona Kapoor ) हैं। उनकी बहन का नाम अंशुला कपूर ( Anshula kapoor ) है। अर्जुन के जन्मदिन पर चलिए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ खास बातें।

बॉलीवुड इंडस्ट्री में जहां लोग सलमान खान से पंगा ( Messed with Salman Khan ) लेने में डरते हैं। वहीं अर्जुन कपूर जहां पहले उनके एक बड़े फैन ( Salman's fan arjun kapoor ) हुआ करते थे। आज वही उनके सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे। जिसकी वजह से अर्जुन का पहले उनकी बहन अर्पिता संग रिलेशन ( Salman sister's Arpita ) में होना और फिर उनकी भाभी मलाइका ( Salman sister in law Malaika Arora ) संग। दरअसल, 2012 में बॉलीवुड में डेब्यू ( Arjun bollywood debut ) करने से पहले अर्जुन कपूर सलमान खान की बहन अर्पिता खान को डेट ( arjun date salman's sister ) कर रहे थे। अर्जुन और अर्पिता का रिश्ता काफी समय के साथ काफी था मजबूत होता जा रहा था। अर्पिता और अर्जुन लगभग दो ( 2 year arjun arpita releastion ) साल तक रिलेशन में थे। इस रिश्ते को अर्जुन अपना पहला प्यार कहते थे। आपको बता दें अर्जुन ने अर्पिता को डेट करना तब शुरू किया जब वो 18 साल के थे और उनका वजन 140 किलो के लगभग था।

अर्जुन और अर्पिता का रिश्ता अपने असली मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। कुछ समय बाद यह कपल अलग हो गए। अर्पिता के बाद ब्रेकअप ( Arjun breakup with Arpita Khan ) होने के बाद अर्जुन में एक अलग ही बदलाव देखने को मिला उन्होंने अपनी फिटनेस ( After Breakup Arjun change his look ) पर ध्यान दिया और लाइफस्टाइल बदली। इसके बाद वो बॉलीवुड के स्टार ( Bollywood Star ) बन गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने अर्पिता संग ब्रेकअप पर कहा था कि वह उनका एक एकलौता सीरियस रिलेशनशिप था। 18 साल की उम्र से वह अर्पिता ( Arjun was dating Arpita since the age of 18 ) को डेट कर रहे थे।

सलमान खान ( Salman Khan upset ) के खान को इतना दुख तब नहीं हुआ जब अर्पिता और अर्जुन ( Arjun Arpita Breakup ) का ब्रेकअप हुआ था। लेकिन जब खान खानदान को पता चला कि अर्जुन कपूर उनकी घर की बहू मलाइका अरोड़ा ( Arjun Kapoor date Malaika Arora ) को डेट कर रहे हैं तो उनका पूरा परिवार सन रह गया। 2017 में मलाइका अरोड़ा ने अपने पति अरबाज़ खान ( Malaika Divorced Arbaaz Khan ) को तलाक दे दिया। जिसके बाद से वह अपने दूसरे घर में शिफ्ट हो गईं। यही नहीं जहां पहले मलाइका और अर्जुन ( Malaika Arjun Releastion ) अपने रिश्तों को छुपाया करते थे। तलाक के बाद दोनों ही खुलकर सामाने आने लगे। 35 साल के अर्जुन और 47 साल मलाइका के रिश्तों पर अक्सर काफी सवाल उठते रहते हैं।

अरबाज़ औऱ मलाइका ( Arbaaz Malika ) के टूटे रिश्ते का जिम्मेदार सलमान खान अर्जुन कपूर ( Salman Arjun ) को मानते हैं। यही वजह है कि अब अर्जुन कपूर की सलमान खान के घर में एंट्री ( Arjun entry closed in Salman's house ) बंद हो चुकी है। फिल्म इंडस्ट्री में अर्जुन का फिल्मी करियर भी कुछ खास नहीं चल रहा है। दोनों ही अभिनेताओं के बीच एक कोल्ड वॉर ( Salman Arjun Cold War ) चल रही है। वहीं सोशल मीडिया पर आए दिन अर्जुन और मलाइका ( Arjun Malaika Marriage ) की शादी की खबरें सामाने आती रहती हैं।