बायकॉट ट्रेंड पर भड़ास निकालना अर्जुन कपूर को पड़ा भारी, लोग बोले-'फिल्मों से ज्यादा मलाइका के BF के नाम से ही जाने जाते हो'

बीते कुछ समय से मान लो बॉलीवुड सेलेब्स लोगों के निशाने पर आ गए हैं, जिसके चलते उनकी फिल्में इसकी भेंट चढ़ रही हैं। सोशल मीडिया पर फिल्मों को बायकॉट करने का मानों ट्रेंड सा चल पड़ा हो। हाल ही में रिलीज हुई आमिर और अक्षय की फिल्म इसका शिकार हो गईं और कुछ खास नहीं कर पाईं। फिल्मों को बायकॉट ट्रेंड पर अर्जुन कपूर का गुस्सा फूटा था जो उल्टा उनपर ही भारी पड़ गया। इसपर लोग उन्हें खूब खरी खोटी सुना रहे हैं।

Published: August 18, 2022 10:17:48 am

हाल ही में अर्जुन कपूर ने बायकॉट ट्रेंड को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी, जो उल्टा उनपर भारी पड़ गया। उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि हमने इसके बारे में चुप रहकर गलती की और यह हमारी शालीनता थी लेकिन लोगों ने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया है। ‘लगता है कि हमने यह सोचकर गलती की है कि 'हमारा काम खुद बोलेगा'। आप जानते हैं कि आपको हमेशा अपना हाथ गंदा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने इसे बहुत सहन किया और अब लोगों ने इसे एक आदत बना लिया है। अब ज्यादा होने लगा है। यह गलत है।

