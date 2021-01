अर्जुन रामपाल की बहन कोमल पर एनसीबी का शिकंजा, ड्रग्स केस में पूछताछ के लिए नहीं हो रही हाजिर

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) इन दिनों मुसीबतों में फंसे हुए हैं। ड्रग्स मामले (Drug case) में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कई बार उन्हें पूछताछ के लिए बुला चुका है। वहीं उनकी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स (Gabriella Demetriades) से भी पूछताछ की जा चुकी है। अब उनकी बहन कोमल रामपाल (Komal Rampal) पर एनसीबी की गाज गिरी है। दरअसल, जांच एजेंसी ने कोमल को दोबारा समन किया है। इससे पहले एनसीबी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वो हाजिर नहीं हुई थी। उन्होंने अपने वकील के जरिए बताया था कि अभी पेश नहीं हो पाएंगी। अब एनसीबी ने सख्त एक्शन लेते हुए उन्हें दोबारा समन भेजा है और हाजिर होने को कहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो इस बार अर्जुन की बहन कोमल को एनसीबी (NCB) के सामने पेश होना होगा। गौरतलब हो कि नवंबर महीने में एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के घर पर छापेमारी की थी जिस दौरान उन्हें कुछ प्रतिबंधित दवाईयां बरामद हुई थीं। एनसीबी को ये भी शक था कि कहीं अर्जुन की गर्लफ्रेंड का भाई अगिसियालोस डिमेट्रिएड्स उनके घर में तो नहीं छुपा हुआ है। हालांकि बाद में एनसीबी ने ग्रैब्रिएला डिमेट्रिएड्स के भाई अगिसियालोस को ड्रग्स रखने और खरीदने के मामले में गिरफ्तार किया था। उसके बाद से लगातार अर्जुन से पूछताछ जारी है।

Mumbai: Komal Rampal, sister of Arjun Rampal has been summoned by Narcotics Control Bureau in connection with a drugs case.