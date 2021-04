अर्जुन रामपाल ने 5 दिन के अंदर कोरोना को दी मात

नई दिल्ली। भारत में कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है। रोजाना लाखों लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं और हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। कोरोना का कहर बड़े शहरों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में इससे सबसे ज्यादा लोग संक्रमित हैं। सेलिब्रिटीज भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। अब तक कई स्टार्स की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। हाल ही में एक्टर अर्जुन रामपाल ने भी बताया था कि उनकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। अब एक्टर ने बताया कि उन्होंने इसे मात दे दी है।

सोशल मीडिया पर दी जानकारी

अर्जुन रामपाल ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। लोग हैरान हैं कि उन्होंने इतनी जल्दी कोरोना को कैसे हरा दिया। ऐसे में अर्जुन ने बताया कि उन्होंने कम वक्त में ही कैसे कोरोना को मात दी। एक्टर ने अपने पोस्ट में बताया कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज़ ले ली थी। जिससे उन्हें काफी मदद मिली।

My prayers for people suffering and families for their losses.Feel truly blessed to have tested negative twice now.The main reason I recovered so fast,I am told by doctors is because I took the first dose of the vaccine.I urge everyone to get vaccinated as soon as they can.