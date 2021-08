ArrestSwaraBhaskar : स्वारा भास्कर ने तालिबान से की हिंदुत्व की तुलना,भड़के यूजर्स,उठ रही गिरफ्तारी की मांग

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वारा भास्कर अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के लिए ज्यादा चर्चा में रहती है। सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने वाली स्वारा कुछ ना कुछ ऐसा ट्वीट कर देती है जिससे सारी लाइमलाइट उनकी ओर चली जाती है। वहीं अफगानिस्तान की हालत और तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा किसी से छिपा नहीं है। वहां से आ रही तस्वीरों को देख हर कोई चिंता में है, सबसे ज्यादा वहां की औरतों और अल्पसंख्क लोगों की चिंता लोगों को सता रही है। वहीं बॉलीवुड के सेलेब्स ने भी अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जताई है। वहीं स्वारा भी अफगानिस्तान के हालातों पर लगातार कुछ ना कुछ अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर रही है। इसी बीच स्वारा के एक ट्वीट ने उन्होंने यूजर्स के निशाने पर ला कर खड़ा कर दिया, जिसके बाद से ही उनके खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और ट्विटर पर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग उठने लगी है। आइये जानते है स्वारा ने ऐसा क्या ट्वीट किया है जिसके कारण #ArrestSwaraBhaskar ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है।

दरअसल, ,स्वरा अपने ट्वीट में लिखती है कि हम हिंदुत्व आतंक को लेकर सहमत नहीं हो सकते हैं और वहीं तालिबान आतंक से सभी हैरान है और इससे तबाह हो सकते हैं .. और हम #तालिबान आतंक को लेकर चिल नहीं रह सकते और फिर #हिंदुत्व आतंक को लेकर नाराज़ और क्रोधित हों! हमारे मानवीय और नैतिक मूल्य उत्पीड़क या उत्पीड़ित की पहचान पर आधारित नहीं होने चाहिए। वहीं अपने दूसरे ट्वीट में सफाई देते हुए स्वारा लिखती हैं कि अमेरिकी साम्राज्यवाद के बावजूद #तालिबान हमारी बारीकियों के लायक नहीं है .. जो गलत है और इसकी आलोचना की जानी चाहिए। लेकिन तालिबान बारीकियों के लायक नहीं है। उनकी कई सारी बुराइयों और गलत कामों को पहचानो!

We can’t be okay with Hindutva terror & be all shocked & devastated at Taliban terror.. &

We can’t be chill with #Taliban terror; and then be all indignant about #Hindutva terror!

Our humanitarian & ethical values should not be based on identity of the oppressor or oppressed. — Swara Bhasker (@ReallySwara) August 16, 2021

Let me rephrase! The #Taliban doesn’t deserve our nuance .. notwithstanding American Imperialism which is wrong and must be critiqued. But Taliban does not deserve nuance. Recognise their many many evils and wrongdoings! https://t.co/mzrsUpjUTV — Swara Bhasker (@ReallySwara) August 16, 2021

वहीं स्वारा के इस ट्वीट के बाद हंगामा मच गया और यूजर्स द्वारा उनको गिरफ्तार करने की मांग उठने लगी। स्वरा भास्कर के ट्वीट ने कई लोगों को आहत किया है। उन्हें लगता है कि यह हिंदुओं का अपमान है और ये ट्वीट नफरत फैलाने वाला है।जैसा कि हम जानते हैं कि देश के कई हिस्सों में काफी ध्रुवीकरण हो रहा है और हम इसे ट्विटर पर भी देख सकते हैं। यूजर्स ने दी ये प्रतिक्रियां...

Hindutva Terror where & when which part of world is effected with this ? InFact This Is ‘Hindustan’ so you can say all this & get away Enjoy worlds best tolerant nation . https://t.co/huCpfA1PXI — Amish Devgan (@AMISHDEVGAN) August 17, 2021

Such chicanery to shift the discourse from #Taliban to #Hindutva trying to equate them & yet claiming the moral high ground for doing so! https://t.co/AC49IZoFVj — Makarand R Paranjape (@MakrandParanspe) August 17, 2021

Real face of Hindutva terror 👇👇👇Really a Talibani with Hindu name !! https://t.co/qSPvniDs1W — Chowkidar Sanny (@sanny2023) August 18, 2021

What is Hindutva Terror? I never saw Hindutvavadis flying planes into buildings, beheading Journalists and violate human rights! https://t.co/FKk5v2dFY1 — Ishan Dhadwad (@IshanDhadwadIND) August 18, 2021

Please do visit Afghanistan and speak against Baradar. Let's see your courage and human face!!! https://t.co/XFkEfgePSU — स्वयं सेवक प्रदीप (@RepublicBlunt) August 18, 2021