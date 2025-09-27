अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार में कौन मरेगा बाजी, ‘भागवत’ का धमाकेदार पोस्टर आउट

Zee5 की हिंदी बिजनेस हेड कावेरी दास ने इसके बारे में बात करते हुए कहा, "भागवत एक रोमांचक थ्रिलर है, जो भावनात्मक गहराई और सस्पेंस का शानदार मिश्रण पेश करता है। अरशद वारसी ने अपने किरदार को बहुत बारीकी और गहराई से निभाया है। वहीं, जितेंद्र कुमार एक आकर्षक और अनूठे अंदाज में दर्शकों को चकित करते हैं। सबके साथ आने से यह सिनेमाई भव्यता, साहसिक कहानी और प्रभावशाली अभिनय का संगम बन गया है। अपनी अनोखी शैली और रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ, भागवत इस साल की सबसे मनोरंजक और प्रभावी फिल्मों में से एक है।"