अरशद वारसी ने उड़ाया पाकिस्तान का मजाक, वीडियो शेयर कर लिखा- 'पाक ने भी लॉन्च किया रॉकेट'

बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैंं। अरशद ने हाल ही में अपने सोशल अकाउंट पर मजाकिया पोस्ट डालकर सभी को हंसा रहे हैं। यह पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी वह ऐसा कर चुके हैं। इस बार उन्होंने एक मजाकिया वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का जमकर मजाक उड़ाया है।

हाल ही में अरशद वारसी ने अपने ट्विटर अकाउंस से एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में कुछ लो एक रॉकेट की डिजाइन के गुब्बारे में हवा में उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। दिखने में तो यह वीडियो पाकिस्तान का लग रहा है लेकिन कुछ लोग यह भी कह रहे है कि यह वीडियो पड़ोसी देश बांग्लादेश का है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा हैं और लोग इसके खूब मजे ले रहे है।

I had no idea that Pakistan had also launched a rocket... pic.twitter.com/9PjiBhK3qO