कभी घर-घर जाकर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बेचा करते थे, आज करते बॉलीवुड पर राज

फिल्म 'मुन्नाभाई' एमबीबीएस' में सर्किट के किरदार से मशहूर हुए अभिनेता अरशद वारसी फिल्मों में अपने बेहतर कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं। चलिए जानते हैं अभिनेता से जुड़ी कुछ खास बातें…

अभिनेता अरशद वारसी का जीवन इतना आसान नहीं था। बड़े पर्दे पर हरमेशा मुस्कुराते हुए दिखने वाले एक्टर अरशद वारसी का जीवन बहुत संघर्षों भरा रहा। 19 अप्रैल, 1968 को मुंबई के एक मुस्लिम परिवार में जन्मे अरशद वारसी के सर से छोटी उम्र में ही माता-पिता का साया उठ गया। जिसके बाद से ही उनके जीवन में कई ची़जों का सामना करना पड़ा।

Arshad Warsi once used to sell cosmetic products door to door