बॉलीवुड एक्टर ने शेयर की इस क्रिकेटर की मौत की फर्जी खबर, लोगों ने खरी-खोटी सुनाते हुए किए ऐसे-ऐसे कमेंट्स

श्रीलंका की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सनथ जयसूर्या के निधन की फर्जी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस बीच बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से जयसूर्या के निधन की खबर शेयर कर दी। इतना ही नहीं एक न्यूज का लिंक साझा करते हुए उन्होंने सनथ जयसूर्या को श्रद्धांजलि भी दे दी। इसके बाद यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। बता दें कि सोशल मीडिया पर खबर फैली थी कि कनाड़ा में एक कार हादसे में श्रीलंकाई क्रिकेटर जयसूर्या की मौत हो गई। हालांकि बाद में खुद जयसूर्या ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया कि वे सकुशल हैं और कार दुर्घटना की बात को भी खारिज किया।

अरशद ने खबर का लिंक शेयर करते हुए लिखा, 'ये बहुत शॉकिंग और दुखद खबर है। अरशद के इस ट्वीट के बाद उनके फैंस ने भी इस फर्जी खबर के आधार पर पूर्व क्रिकेटर को श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया। इसके बाद कुछ लोगों ने उन्हें कमेंट करते हुए बताया कि सनथ जयसूर्या अभी जिंदा है। इसके बाद अन्य यूजर्स ने एक्टर को ट्रोल करना शुरू कर दिया।

Please disregard fake news by malicious websites regarding my health and well being.

I am in Srilanka and have not visited Canada recently.Please avoid sharing fake news.