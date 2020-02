अरशद वारसी ने कोरोनावायरस को लेकर चीनी लोगों पर कसा तंज, लोगों ने किया बुरी तरह ट्रोल

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी (Arshad Warsi) ने कोरोनावायरस (Coronavirus) को लेकर एक ऐसा मीम शेयर कर दिया है जिसकी वजह से वो बुरी तरह फंस गए हैं। दरअसल, ये तो सभी जानते हैं कि कोरोनावायरस की शुरूआत चाइना से हुई है। चाइना में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। अरशद वारसी ने इसी बीच मज़ाकिया अंदाज में एक मीम पोस्ट (Memes) कर दिया जिसके बाद यूजर्स ने उन्हें आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। अरशद ने जो मीम शेयर किया है वो फिल्म मुन्नाभाई एमबीबीएस के एक सीन को लेकर बनाया गया है।

My friend just sent me this very valuable info... pic.twitter.com/QKAlH7rttS

अरशद वारसी ने मीम शेयर कर लिखा- मेरे दोस्त ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। अरशद द्वारा शेयर किया हुआ मीम दर्शाता है कि एक चाइनीज शख्स को किडनैप कर लिया जाता है। यूजर्स का कहना है कि ये ट्वीट चीनी नागरिकों पर हमला करता है। लोग अरशद के इस ट्वीट को 'नस्लवादी' और 'असंवेदनशील' बता रहे हैं। लोगों ने कहा कि उन्होंने मजाक करते हुए एक समुदाय का अपमान करने की कोशिश की है।

This is racist actually! Everywhere around people are putting notices to not let the Chinese in which is very absurd.