आपने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, क्या मैं इसके लायक था? NCB अधिकारी से आर्यन ने पूछे ये सवाल

क्रूज ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) से आर्यन खान को क्लीन चिट मिल चुकी है। इस केस में उन्हें 26 दिन तक हिरासत में रखा गया था। अभी तक इस मामले में आर्यन खान की ओर से कोई भी बयान सामने नहीं आया था। वहीं अब NCB के एक सीनियर ऑफिसर संजय सिंह ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में आर्यन की गिरफ्तारी और जेल में उसके बयानों के बारे में बताया है।

दरअसल, एनसीबी के अधिकारी संजय सिंह ने इस मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) का नेतृत्व किया था। उन्होंने ही जांच के शुरुआती दौर में आर्यन के साथ-साथ अन्य आरोपियों से भी बातचीत की थी। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि आर्यन खान ने इस केस को लेकर उनसे पूछताछ के दौरान क्या कहा था।

aryan khan had asked ncb official did i really deserve jail