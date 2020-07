कोरोना से बचाने के लिए पुलिस ने लिया शाहरुख के आईकॉनिक पोज का सहारा

कोरोना कहर के दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के लिए जागरूक करने असम पुलिस ने एक अनूठी पहल की है। उन्होंने शाहरुख खान के आईकॉनिक पोज को ट्विस्ट देकर जनता को दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित किया है।

आपको बता दें कि शाहरुख खान का बाहें फैलाने वाला पोज काफी पसंद किया जाता है। असम पुलिस ने शाहरुख खान के इस फोटो को शेयर करते हुए ट्वीट किया है। "सोशल डिस्टेंसिंग से जाने बच सकती है,या फिर जैसे शाहरुख खान कहते हैं, कभी-कभी पास आने के लिए कुछ दूर जाना पड़ता है, और दूर जाकर पास आने वालों को बाजीगर कहते हैं, एक दूसरे से 6 फुट की दूरी रखें और बाजीगर बनें।"

शाहरुख के इस फोटो के ऊपर लिखा है 'बस इतना सा डिस्टेंस रखना है #सोशल डिस्टेंसिंग' इस बाहें फैलाए खड़े फोटो में शाहरुख खान मुंह पर मास्क लगाए नजर आ रहे हैं और उनके ऊपर एक लाइन है, जिसमें लिखा है 6 फीट सोशल डिस्टेंसिंग...

Social Distancing can save lives.



Or as @iamsrk would say, "Kabhi kabhi paas aaane ke liye kuch door jaana padta hai, aur door jakar paas aane walon ko Baazigar kehte hai."



Stay Six feet apart and be a Baazigar! #SocialDistancing #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/m7PLnZRgJW