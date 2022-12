आथिया शेट्टी-के एल राहुल इस फाइव स्टार होटल में हुए स्पॉट, क्या वेडिंग वेन्यू हो चुका है फाइनल

Unabashed drama! @theathiyashetty is destination wedding ready for #KhushWedding dressed in @FrontierRaas and @amrapalijewels

⁣https://t.co/13SLWam3Wr



Editor in-chief @SoniaUllah

Photography: @rahuljhangiani

Hair & makeup: @ginibhogal

Location: @FairmontThePalm

⁣⁠⁣ pic.twitter.com/g52IBUCInJ