क्रिकेटर केएल राहुल से जल्द शादी करेंगी अथिया शेट्टी, ऐसे होंगे फंक्शन, यहां बजेगी शहनाई

पिछले कुछ समय से मानों बाॉलीवुड में शादी का सीजन चल रहा हो। हाल ही में आलिया और रणबीर ने शादी की थी और अब एक और कपल के शादी की खबर आ रही है। ये कपल कोई और नहीं बल्कि अथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल हैं। हालांकि इनकी शादी की खबरें पहले भी आती रही हैं, लेकिन इस बार मामला पक्का लग रहा है।

दोनों लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। पिछले साल ही दोनों ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया है। अब खबर आ रही है कि कपल आने वाले 3 महीनों के अंदर शादी के बंधन में बंध सकता है। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों की शादी मुंबई में ही होगी। खबरों की मानें तो दोनों ने मुंबई में एक घर भी लिया है, जहां वे शादी के बाद रहेंगे।

athiya shetty to tie the knot her boyfriend kl rahul in next three months