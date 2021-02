आयुष्मान खुराना और अनुभव सिन्हा ने की फिल्म अनेक की घोषणा, ऐसा है अभिनेता का लुक

बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना और निर्देशक अनुभव सिन्हा ने अपनी अगली फिल्म की घोषणा कर दी है। फिल्म का नाम "अनेक" है। जिसकी कुछ फोटोज भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। इसमें अभिनेता का लुक काफी बेहतरीन नजर आ रहा है।

आपको बता दें कि आर्टिकल 15 जैसी फिल्म के बाद आयुष्मान खुराना और अनुभव सिन्हा ने फिल्म अनेक की अनाउंसमेंट की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फर्स्ट लुक की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "अनुभव सिन्हा सर के साथ एक बार फिर जुड़कर उत्साहित हूं, भूषण कुमार और अनुभव सिन्हा निर्मित फिल्म अनेक में जोशुआ के किरदार में मेरा लुक हाजिर है।" सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो में आयुष्मान खुराना निर्देशक के साथ क्लिपबोर्ड पकड़े नजर आ रहे हैं। अभिनेता के हेयर कट के साथ बढ़ी हुई दाढ़ी और आइब्रो कट के लिए आयुष्मान एक शहरी एक्टिविस्ट जैसे नजर आ रहे हैं। इन फोटो को शेयर करते हुए अनुभव ने लिखा, "हमारे अगले प्रोजेक्ट अनेक से जोशुआ के किरदार का एक लुक।

Excited to be collaborating with Anubhav Sinha sir. Again. #ANEK.😃🙏🏼

Here's presenting my look as Joshua produced by @anubhavsinha and #BhushanKumar @BenarasM @TSeries pic.twitter.com/PbhZc2hyxh