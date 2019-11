आयुष्मान खुराना का Roadies Audition का वीडियो आया सामने, रघु ने कहा था मैं आपकी एक्टिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूं- देखें Video

View this post on Instagram

Happy bday Shah sir @iamsrk 🧡 Main #Bala film mein aapka fan bana hoon. I’d insisted on this. So the producer & the director incorporated it in the script. Sapne dikhaane ke liye shukriya. Pyaar mein yakeen dilaane ke liye shukriya. Aapka jabra fan aur #SRKian. #HappyBirthdaySRK #Bala in theatres on 8th November. Special screenings on 7th November. #DineshVijan @amarkaushik @bhumipednekar @yamigautam @maddockfilms @officialjiocinema @officialjiostudios #JaavedJaaferi @saurabhshuklafilms #SeemaPahwa @nowitsabhi @sachinjigar @pvijan @soulfulsachin @jigarsaraiya @sonymusicindia