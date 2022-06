सिंगर B Praak के बच्चे ने पैदा होते ही तोड़ा दम, कुछ दिनों पहले ही रखी थी बेबी शॉवर पार्टी

प्लेबैक सिंगर बी प्राक ( B Praak) ने हाल ही में खुशखबरी दी थी कि वो दूसरी बार पिता बनने वाले हैं। सिंगर बच्चे को लेकर काफी खुश थे, लेकिन इसी बीच एक बुरी खबर आ गई। बी प्राक की पत्नी मीरा ने बेटी को जन्म दिया था, जिसका जन्म के कुछ समय बाद ही निधन हो गया।

बी प्राक ने इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, 'काफी दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि जन्म के समय हमारे नवजात बच्चे का निधन हो गया है। माता-पिता के रूप में हम जिस वक्त से गुजर रहे हैं। वह सबसे ज्यादा दर्दनाक है। हम सभी डॉक्टर्स और स्टाफ के प्रयासों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। हम इस दुख से टूट गए हैं। हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि कृपया इस समय हमारी निजता का ध्यान रखें। मीरा और बी प्राक।'

