‘बाबा का ढाबा’ वाले बाबा को मिलने लगी जान से मारने की धमकी, फिर लगाया मदद करने वाले गौरव वासन पर आरोप

नई दिल्ली | बाबा का ढाबा सोशल मीडिया पर कुछ वक्त पहले पॉपुलर हुए थे। पिछले दिनों बाबा ने उनकी मदद करने वाले गौरव वासन पर गंभीर आरोप लगाया था। बाबा कांता ने कहा था कि उन्हें मिलने वाला पैसा गौरव ने अपने पास रख लिया। अब बाबा ने एक और दावा किया है। इन दिनों बाबा अपनी जान को लेकर फिक्रमंद हैं। हाल ही में उन्होंने बताया है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। इस बात से वो बेहद डरे हुए हैं। बाबा का कहना है कि कई लोग उनसे जलने लगे हैं। उन्हें मारने की धमकी देने का ये कारण हो सकता है।

बाबा कांता इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि वो अपने घर से निकलने से भी डर रहे हैं। बाबा ने बताया कि उन्हें मारे जाने की धमकी के अलावा उनके ढाबे को जलाए जाने की भी धमकी दी जा रही है। उन्हें कुछ दिनों से किसी ना किसी के फोन आ रहे हैं जिसपर धमकियां दी जा रही हैं। बाबा का दावा है कि उन्हें ढाबे के बेहद नजदीक से धमकाया जा रहा है। जब ये धमकियां बढ़ गई तो उसके बाद बाबा ने मालवीय नगर थाने में इसकी शिकायत की। बाबा का कहना है कि वो शिकायत जरूर करने गए थे लेकिन इसपर पुलिस ने अभी तक कोई भी एफआईआर नहीं दर्ज की है।

#Delhi : Owner of 'Baba Ka Dhaba' received death threats by unidentified persons. According to Kanta Prasad, some people threatened him with YouTuber #GauravWasan ’s name, another threatened to set his eatery ablaze. He filed an FIR against unidentified persons. #BabaKaDhaba pic.twitter.com/pVEvXuGIpa