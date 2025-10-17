Patrika LogoSwitch to English

Badki Sakhi Chotki Sakhi Trailer: दहेज के लिए जलाकर मार डाला, उसी घर में बहू बनकर जाती हैं सहेली फिर…

Trailer Out: सखी की मौत का बदला लेने के लिए यामिनी सिंह उसी घर में बहू बनकर जाती हैं, जिस घर में उनकी दोस्त को दहे के लिए जलाकर मार दिया गया रहता है।

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 17, 2025

Badki Sakhi Chotki Sakhi Trailer Out

बड़की सखी छोटकी सखी का पोस्टर (सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)

Upcoming Bhojpuri Film: भोजपुरी की पॉपुलर एक्ट्रेस यामिनी सिंह एक बार फिर पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। एक्ट्रेस की अपकमिंग फिल्म ‘बड़की सखी छोटकी सखी’ का धमाकेदार ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है।

फिल्म के ट्रेलर में यामिनी और काजल यादव दो पक्की सहेलियों के रोल में नजर आ रही हैं, जिनकी दोस्ती मिसाल बन जाती है। लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है, जब काजल की शादी एक लालची परिवार में होती है। दहेज के लिए उसे तड़पाया जाता है और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है।

इसके बाद कहानी में एंट्री होती है यामिनी सिंह की, जो अपनी सखी की मौत का बदला लेने के लिए उसी घर में बहू बनकर जाती हैं और एक-एक करके सभी दोषियों को उनके किए की सजा देती हैं। फैंस को यामिनी का यह बदले वाला अवतार बेहद पसंद आ रहा है, और सोशल मीडिया पर ट्रेलर को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है।

फिल्म की रिलीज डेट जानें

फिल्म का ट्रेलर इमोशन्स से भरा है और ये दिखाता है कि समाज में आज भी देश के लोभी कैसे एक बेटी को खा जाते हैं। फिल्म को डायरेक्टर अजीत कुमार शर्मा ने किया है और निर्माता संदीप सिंह और अविनाश रोहरा हैं। फिल्म में यामिनी सिंह और काजल यादव के अलावा गोपाल चौहान, अयाज़ खान, भूपेंद्र सिंह, रिंकू आयुषी, सोनाली मिश्रा, विद्या सिंह, अनूप अरोरा, और रूपा सिंह भी हैं। अभी फिल्म का ट्रेलर ही सामने आया है लेकिन फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है।

वर्क फ्रंट की बात करें तो यामिनी सिंह की कई फिल्में रिलीज हुई हैं। एक्ट्रेस की ‘रिद्धि सिद्धि’, ‘हम साथ साथ हैं’, और ‘उतरन’ पर्दे पर रिलीज हो चुकी हैं। यामिनी की फिल्म ‘रिद्धि सिद्धि’ की काफी सराहना की गई क्योंकि उन्होंने फिल्म में डबल रोल किया था और एक्ट्रेस की तुलना श्रीदेवी से की थी।

इसके अलावा, उनकी लेटेस्ट फिल्म 'आंखें' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म में वे एक्टर प्रदीप सिंह चींटू के साथ दिख रही हैं और फिल्म रोमांटिक-कॉमेडी जॉनर की है। ट्रेलर फैंस को खूब पसंद आ रहा है, लेकिन फैंस को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि फिल्म की रिलीज की तारीख सामने नहीं आई है।

