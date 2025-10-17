Badki Sakhi Chotki Sakhi Trailer: दहेज के लिए जलाकर मार डाला, उसी घर में बहू बनकर जाती हैं सहेली फिर…

फिल्म का ट्रेलर इमोशन्स से भरा है और ये दिखाता है कि समाज में आज भी देश के लोभी कैसे एक बेटी को खा जाते हैं। फिल्म को डायरेक्टर अजीत कुमार शर्मा ने किया है और निर्माता संदीप सिंह और अविनाश रोहरा हैं। फिल्म में यामिनी सिंह और काजल यादव के अलावा गोपाल चौहान, अयाज़ खान, भूपेंद्र सिंह, रिंकू आयुषी, सोनाली मिश्रा, विद्या सिंह, अनूप अरोरा, और रूपा सिंह भी हैं। अभी फिल्म का ट्रेलर ही सामने आया है लेकिन फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है।