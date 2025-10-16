यूपी में कहीं भी शूटिंग की तो…, फिल्म प्रोड्यूसर को मिली जान से मारने की धमकी, FIR दर्ज

अभिनेता मुकेश भारती ने कहा, “एक सत्येंद्र त्यागी नाम का शख्स है, उसने मुझे धमकी दी है कि अगर आप यूपी में कहीं भी शूटिंग करते हैं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। वह खुद को रवि पुजारी गैंग का आदमी बताता है। इसके खिलाफ मैंने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में एफआईआर कराई है। मुंबई पुलिस ने मुझे सुरक्षा देने का वादा किया है। मैंने गाजियाबाद पुलिस स्टेशन में भी उस शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वह हमें धमका रहा है कि अगर हमने रंगदारी नहीं दी तो हमें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।”