बॉलीवुड

यूपी में कहीं भी शूटिंग की तो…, फिल्म प्रोड्यूसर को मिली जान से मारने की धमकी, FIR दर्ज

Death Threats: प्रोड्यूसर ने आपबीती बताते हुए कहा, “एक शख्स मुझे कई दिनों से धमका रहा था। वह मेरे बच्चों को किडनैप करने की बात कह रहा था। मैंने मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।”

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 16, 2025

death-threat

फिल्म प्रोड्यूसर को मिली जान से मारने की धमकी

Crime News: मनोरंजन जगत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मुंबई में फिल्म प्रोड्यूसर मंजू मुकेश भारती और उनके पति, मशहूर टीवी सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ के एक्टर मुकेश जे. भारती को जान से मारने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि यह धमकी गैंगस्टर रवि पुजारी के गुर्गे ने दी है।

इस घटना के बाद मंजू और मुकेश ने मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।
साथ ही, गाजियाबाद पुलिस भी इस मामले में आरोपी की तलाश कर रही है। आरोपी ने खुद को सतेंद्र त्यागी बताया है, जो पहले भी कई लोगों को झूठे मुकदमों और वसूली के जरिए ब्लैकमेल कर चुका है।

शिकायत दर्ज

प्रोड्यूसर मंजू मुकेश भारती ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा, "हम फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, हम क्रिमिनल्स के लिए सॉफ्ट टार्गेट होते हैं। अपराधी हमें आराम से धमका सकते हैं, लेकिन हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। एक शख्स मुझे कई दिनों से धमका रहा था। वह मुझे और मेरे पति को मारने की धमकी दे रहा था। वह मेरे बच्चों को किडनैप करने की बात कह रहा था। मैंने मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।"

उन्होंने कहा, “अब ये 20 साल पुराना दौर नहीं रहा, अब सीएम योगी और पीएम मोदी का राज है। पीएम मोदी के राज में महिलाएं सुरक्षित हैं। मेरी पुलिस और सरकार से मांग है कि ऐसे आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे।”

जान से मार दिया जाएगा…

अभिनेता मुकेश भारती ने कहा, “एक सत्येंद्र त्यागी नाम का शख्स है, उसने मुझे धमकी दी है कि अगर आप यूपी में कहीं भी शूटिंग करते हैं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। वह खुद को रवि पुजारी गैंग का आदमी बताता है। इसके खिलाफ मैंने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में एफआईआर कराई है। मुंबई पुलिस ने मुझे सुरक्षा देने का वादा किया है। मैंने गाजियाबाद पुलिस स्टेशन में भी उस शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वह हमें धमका रहा है कि अगर हमने रंगदारी नहीं दी तो हमें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।”

मंजू भारती ने अपनी कई फिल्मों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में की है, जिनमें ‘मौसम इकरार के,’ ‘दो पल प्यार के,’ और ‘प्यार में थोड़ा ट्विस्ट’ शामिल हैं। उनका कहना है कि वह अपनी एक फिल्म की शूटिंग यूपी में करने वाली थीं, लेकिन इसी बीच धमकी दी गई है।

धोखाधड़ी केस में फंसी शिल्पा शेट्टी को बड़ा झटका, कोर्ट ने नहीं दी विदेश जाने की इजाजत
बॉलीवुड
Shilpa Shetty-Raj Kundra Fraud Case

Published on:

16 Oct 2025 08:16 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / यूपी में कहीं भी शूटिंग की तो…, फिल्म प्रोड्यूसर को मिली जान से मारने की धमकी, FIR दर्ज

