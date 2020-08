Bahubali सुपरस्टार Prabhas की अपकमिंग फिल्म 'Adipurush' को लेकर हो रही है खूब चर्चा, जानें कुछ खास बातें

नई दिल्ली। बाहुबली ( Bahubali ) सुपरस्टार प्रभास ( Prabhas ) अपनी अपकमिंग फिल्म 'आदिपुरुष' ( Aadipurush ) के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं। वह पहले ही फिल्म 'बाहुबली' और 'साहो' ( Saaho ) से दर्शकों को अपना दीवाना बना चुके हैं। ऐसे में आज प्रभास की फिल्म 'आदिपुरुष' का फर्स्ट लुक आउट ( Adipurush First Look ) हो चुका है। इसी के साथ ही फैंस का इंतजार खत्म हो चुका है। 3 डी में रिलीज़ हुआ आदिपुरुष का पोस्टर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम ( Prabhas Instagram ) पर शेयर किया है। जिस पर उनके फैंस का जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिला रहा है। इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर फिल्म तान्हाजी ( Tanhaji ) के निर्देशक ओम राउत ( Om Raut ) बना रहे हैं। जिसके बाद से फिल्म में दमदार एक्शन को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं।

फिल्म आदिपुरुष की कहानी के बारें में बात करें तो फिल्म के पोस्टर को देखकर लगता है कि यह फिल्म की कहानी रामायण ( Ramayana ) पर आधारित है। पोस्टर में आपको हाथों में गदा लिए हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही रावण के दस सिर और हाथों में बाण लिए हुए भगवान राम की झलक भी आपको पोस्टर में नज़र आएगी। फिल्म में छह बातें बेहद ही खास हैं।

1. 2021 में फिल्म प्रोडक्शन में जाएगी और फिल्म को 2022 में रिलीज़ किया जाएगा

2. फिल्म आदिपुरुष में काम करने वाले कलाकारों के नाम की घोषणा जल्द ही निर्माता करेंगे

3. टी-सीरीज़ द्वारा फिल्म आदिपुरुष बनाई जा रही है।

4. फिल्म आदिपुरुष कई भाषाओं में रिलीज़ कि जाएगी। जिसमें हिंदी, तेलुगु, मलयालम, और कन्नड़ जैसी और कई भाषाएं भी शामिल हैं।

बता दें प्रभास 'आदिपुरुष' के अलावा फिल्म 'राधे श्याम' ( Radhey Sham ) में नज़र आने वाले हैं। इस फिल्म में वह अभिनेत्री पूजा हेगड़े ( Pooja Hegde )संग रोमांस करते हुए नज़र आएंगे। फिल्म का कुछ सीन्स को जॉर्जिया ( The film scenes have been shot in Georgia ) में पूरा किया चुका है। कोरोनावायरस ( Coronavirus effect ) की वजह से फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा। लेकिन खबरें आ रही हैं कि सितंबर से फिल्म की शूटिंग को फिर से शुरू किया जाएगा। जिसके लिए हैदराबाद में एक स्पेशल सेट ( Special movie set for Radhey Shayam) बनाया गया है। इस फिल्म को निर्देशक नाग अश्विन बना रहे हैं। जिन्होंने फिल्म को 2021 में रिलीज़ होने की बात कही है।