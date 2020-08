Bahubali सुपरस्टार Prabhas कभी नहीं करना चाहते थे फिल्मों में काम, साल 2015 ने एक पल में बदल डाली किस्मत

नई दिल्ली। अभिनेता प्रभास ( Actor Prabhas ) महज 38 साल की उम्र में ही अपना नाम दिग्गज कलाकारों की श्रेणी में शामिल कर चुके हैं। फिल्म 'बाहुबली' ( Bhaubali ) के दोनों ही पार्ट्स आज भी लोगों के दिलों और दिमाग से उतरते नहीं है। दोनों ही फिल्म को इंटरनेशल स्तर ( Bahubali was liked a lot ) पर खूब सरहाना मिली है। यही वजह है कि प्रभास की एक झलक देखने को उनके फैंस बेसब्री से उनका इंतजार करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैस प्रभास की एंट्री फिल्मी दुनिया में हुई और कैसे उन्होंने टॉलीवुड से बॉलीवुड (Prabhas Tollywood To Bollywood ) का सफर तय किया है।

प्रभास का जन्म और पढ़ाई

तमिलनाडु के चेन्नई (Chennai, Tamil Nadu ) में 23 अक्टूबर 1979 को प्रभास ( Prabhas Born ) का जन्म हुआ था। बता दें प्रभास का असली नाम वेंकट सत्यनारायण प्रभा राजू उलापाटी ( Venkata Satyanarayana Prabhas Raju Uppalapati ) है। उन्होंने दीक्षा भीमावरम केडीएनआर ( Deeksha Bhimavaram KDNR ) से शिक्षा पूरी की है। प्रभास ने हैदराबाद के श्री चैतन्य कॉलेज से बी.टेक ( B.Tech from Sri Chaitanya College ) में डिग्री ली है।

प्रभास के परिवार का सिनेमा से संबंध

आंध्रप्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के मोग्लतुरू गांव ( Mogalturu Village in West Godavari District of Andhra Pradesh ) में प्रभास का पूरा परिवार रहात है। उनके दो भाई बहन है। प्रभास का पिता का नाम उप्लापति सूर्य नारायणा राजू ( Uppalapati Surya Narayana Raju ) है। उनके पिता एक फिल्म निर्माता है। वहीं उनकी मां शिवा कुमारी ( Prabhas mother Shiva Kumai ) एक हाउस वाइफ हैं। प्रभास के कई परिवारजन का संबंध फिल्म इंडस्ट्री से हैं। प्रभास के चाचा उप्पलापति कृष्णन राजू ( Uppalapati Surya Narayana Raju ) को तमिल फिल्मों के जाने-माने अभिनेता हैं। उन्होने कई फिल्मों में काम किया है। प्रभास का फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद भी उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया कि वह फिल्मों में बतौर अभिनेता काम करेंगे।

प्रभास डेब्यू

फिर साल 2002 में प्रभास ने तेलगु फिल्म 'ईश्वर' ( Esewar prabhas movie ) से एक्टिंग में डेब्यू किया। जहां से उनका फिल्मी करियर शुरू किया। जिसके बाद उनका फिल्मी करियर चलता रहा। 2014 में उन्होंने तमिल एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी ( Anushka Shetty ) संग फिल्म मिर्ची में काम किया था। यह फिल्म सुपरहिट हुई और प्रभास को इस फिल्म के लिए अवॉर्ड भी दिया गया।

प्रभास की सुपरहिट फिल्में

साल 2015 प्रभास के लिए काफी लकी साबित हुआ। 2015 में अभिनेता को नाम के साथ शोहरत भी मिली। निर्देशक एस एस राजामौली ( Director SS Rajamoli ) ने उन्हें फिल्म 'बाहुबली : द बिगनिंग' ( Bahubali: The Beginning ) के कास्ट किया। जिसमें वह बाहुबली के किरदार में नज़र आए। फिल्म के रिलीज़ होते ही फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड गिराए। जिसके बाद उनकी चर्चा चारों तरफ होने लगी। पहले पार्ट के सफल होने के बाद 'बाहुबली: द कन्क्लूजन' ( Bahubali: The Conclusion ) के दूसरे पार्ट को 2017 में रिलीज़ किया गया। फिल्म को तेलगु, तमिल और हिंदी में रिलीज़ किया गया। इस फिल्म ने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई रिकॉर्ड कायम किए। कमाई के मामले में फिल्म ने कुछ समय में ही सारे रिकॉर्ड तोड़ गिराए।

प्रभास बॉलीवुड डेब्यू

बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ( Sharddha Kaporr ) संग प्रभास फिल्म 'साहो' ( Saaho ) में दिखाई दिए थे। यह उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म थी। जिससे उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू ( Prabhas bollywood debut ) किया था। इस फिल्म में उनके एक्शन को फिर से पसंद किया गया। एक्टर अब तक 19 फिल्मों में काम कर चुके हैं।