जावेद अख्तर मानहानि मामले में Kangana के खिलाफ जारी हुआ जमानती वारंट, एक्ट्रेस की बढ़ी मुश्किलें

नई दिल्ली। कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) अपनी बेबाकी की वजह से इंडस्ट्री में जानी जाती हैं। अक्सर देखा गया है कि वह अपने ट्विट्स के माध्यम से बड़ी से बड़ी हस्तियों पर निशाना साधती हुईं नज़र आती हैं, लेकिन अक्सर उनका यही धाकड़ अंदाज उनके लिए घातक साबित हो जाता है। कुछ समय पहले कंगना ने मशहूर लेखक जावेद अख्तर ( Javed Akhtar ) को लेकर कई ट्विट्स किए थे। जिसमें उन्होंने जावेद अख्तर पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। जिसके बाद जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया दिया था। ऐसे में अब कंगना की मुश्किले बढ़ती हुईं नज़र आ रही हैं।

Mumbai: Metropolitan Magistrate Court, Andheri issues a bailable warrant against actor Kangana Ranaut in a defamation case filed against her by lyricist Javed Akhtar. Court issues the warrant after she failed to appear before it despite being summoned. pic.twitter.com/YAGBa8dvJK