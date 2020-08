क्या आपने देखा काशीबाई और मस्तानी का 'रसौड़े में कौन था' वर्जन? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है Video

नई दिल्ली: इन दिनों सोशल मीडिया पर कोकिलाबेन (Kokilaben) और राशि (Rashi) की धूम है। साथ निभाना साथिया के ये किरदार काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले म्यूजिशियन यशराज मुखाटे ने कोकिलाबैन रैप बनाया था। जोकि सोशल मीडिया पर देखते ही देखते काफी वायरल हो गया। रसोड़े में कौन था रैप पर अब तक कई मीम्स बन चुके हैं। ऐसा ही एक और वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, इस वीडियो में काशीबाई मस्तानी से पूछती हैं कि रसोड़े में कौन था?

दरअसल, इस वीडियो को एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की टीम ने ट्विटर पर शेयर किया है। वीडियो में संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) की फिल्म बाजीराव मस्तानी (Bajirao Mastani) का वो सीन है, जिसमें काशीबाई (प्रियंका चोपड़ा) और मस्तानी (दीपिका पादुकोण) के बीच बाजीराव को लेकर संवाद है। इस सीन में रसोड़े में कौन था रैप फिट किया गया है, जोकि सीन पर एकदम सटीक भी बैठ रहा है। वहीं, बीच में पद्मावत के खिलजी यानि रणवीर सिंह (Ranveer Singh) भी नजर आते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए प्रियंका चोपड़ा की टीम ने कैप्शन में लिखा है, कोकिलाबन हों या काशी। कोई भी राशि को बख्शने के मूड में नहीं है।

Be it Kokilaben or Kashi, no one is in the mood to spare Rashi 🤣😛 @priyankachopra @YBMukhate #GSTEdits https://t.co/BBysyRRmFm