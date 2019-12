जारी है आयुष्मान के 'बाला' की कमाई, 23वें दिन कमाए इतने करोड़

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) की फिल्म 'बाला' (Bala) को रिलीज हुए 23दिन हो चुके हैं।फिल्म ने इन 23दिनों में 115 करोड़(Bala Box Office Collection) का कलेक्शन कर चुकी है।इसी के साथ ये इस साल की आयुष्मान की तीसरी हिट फिल्म भी बन चुकी है।

#Bala continues to score, despite multiple films in the marketplace... [Week 4] Fri 65 lakhs, Sat 1.35 cr. Total: ₹ 111.88 cr. #India biz.