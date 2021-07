'बालिका वधू' फेम सुरेखा सीकरी का निधन, 75 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Surekha Sikri Passes Away: छोटे पर्दे पर आने वाले सीरियल में अपने दमदार आवाज में पहचाने जानीवाली दादी सुरेखा के निधन से बॉलीवुड और टीवी जगत में शोक की लहर है। वो काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी। उन्हें पहली बार साल 2018 में ब्रेन स्ट्रोक में आया, जिसके बाद उन्हें पैरालिसिस अटैक पड़ा था. फिर वो पूरी तरह से टूटती चली गई। दूसरे ब्रेन स्ट्रोक के बाद से वो अपने सेहत को लेकर काफी परेशानी थीं।

RIP #surekha ji. I’ll always remember you so very fondly!! Big loss !! Your talent was spectacular! pic.twitter.com/tKOQU4Fr7E