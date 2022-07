वरुण धवन के करियर की सबसे महंगी फिल्म होगी 'बवाल', शूटिंग पर हर दिन किए जा रहे हैं 2.5 करोड़ रुपए खर्च

इन दिनों Varun Dhawan अपनी फिल्म 'बवाल' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। एक्टर के साथ इस फिल्म में जान्हवी कपूर नजर आएंगी। दोनों फिल्म की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं। बीते दिनों दोनों ने यूरोप से कई तस्वीरें भी शेयर की थीं। इस फिल्म की अधिकतर की शूटिंग उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में की गई है। खबर यह भी है कि ये फिल्म वरुण के करियर की अब तक की सबसे महंगी फिल्म होगी।

इस फिल्म की शूटिंग अप्रैल में लखनऊ में शुरू हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म के एक खास ऐक्शन सीन की शूटिंग में करीब ढाई करोड़ रुपये प्रतिदिन खर्च किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स में फिल्ममेकर्स से जुड़े करीबी सूत्रों के हवाले से लिखा गया है, "हमने फिल्म की शूटिंग पेरिस, बर्लिन, पोलैंड, क्राको और वारसॉ जैसे सबसे महंगे और दिलचस्प स्थानों के साथ-साथ भारत की छोटी-छोटी जगहों में भी की है। यह एक अनोखी प्रेम कहानी है और इसके लिए हम वारसॉ में एक बड़े एक्शन सीक्वेंस की तैयारी कर रहे हैं। हमने जर्मनी से एक्शन डायरेक्टर्स और स्टंटमैन के साथ 700 से ज्यादा टैलेंटेड क्रू मेंबर्स को बुलाया है। नितेश (तिवारी) सर और साजिद (नाडियाडवाला) सर इस फिल्म को दर्शकों के लिए एक विजुअल ट्रीट के तौर पर बना रहे हैं।"

bawal will be the most expensive film of varun dhawans career