बॉलीवुड

300 से ज्यादा कंटेस्टेंट्स को पीछे छोड़, टाइगर श्रॉफ की पहली पसंद बनी ये एक्ट्रेस

Tiger Shroff: 300 से भी ज्यादा प्रतियोगियों को पछाड़कर, इस अभिनेत्री ने न सिर्फ फिल्म में जगह बनाई, बल्कि टाइगर श्रॉफ की भी पहली पसंद बनकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 16, 2025

300 से ज्यादा कंटेस्टेंट्स को पीछे छोड़, टाइगर श्रॉफ की पहली पसंद बनी ये एक्ट्रेस
टाइगर श्रॉफ ( फोटो सोर्स: X)

Tiger Shroff: बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की चकाचौंध भरी दुनिया में हर साल अनगिनत नए चेहरे आते हैं, लेकिन कुछ ही अपनी मेहनत और प्रतिभा से दर्शकों के दिलों में जगह बना पाते हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है निधि अग्रवाल की, जिन्होंने 2017 में 'मुन्ना माइकल' से डेब्यू किया। इस फिल्म में उन्हें 300 से ज़्यादा लड़कियों में से चुना गया था, लेकिन टाइगर पहली पसंद निधि अग्रवाल थी, जो उनकी लगन और काबिलियत का सबूत है।

टाइगर श्रॉफ की पहली पसंद बनी ये एक्ट्रेस

2017 में 'मुन्ना माइकल' में टाइगर श्रॉफ के साथ नजर आने के बाद निधि ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि बेहतरीन अदाकारा भी हैं। फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया के बावजूद, निधि की एक्टिंग और डांस ने सबका दिल जीत लिया। उन्हें जी सिने अवॉर्ड में 'बेस्ट फीमेल डेब्यूटेंट' का अवॉर्ड भी मिला, जिसने उनके करियर को और भी मजबूत शुरुआत दी।

फिल्मी दुनिया में कदम रखना आसान नहीं

फिल्मी दुनिया में कदम रखना आसान नहीं होता। निधि के लिए भी ऐसा था। लेकिन जब 2016 में निर्देशक सब्बीर खान और निर्माता विक्की राजानी ने फिल्म 'मुन्ना माइकल' के लिए हीरोइन की तलाश शुरू की, तो देशभर से 300 से ज्यादा लड़कियों ने ऑडिशन दिया। हर लड़की में कुछ खास था, पर निधि की चमक अलग थी। उनकी आत्मविश्वास भरी आंखें, डांस की सहजता और अभिनय की क्षमता ने उन्हें सबमें सबसे अलग और खास बना दिया। कहा जाता है कि वह फिल्म के लिए टाइगर श्रॉफ की भी पसंद थीं।

निधि ने साउथ इंडियन फिल्मों की ओर कदम बढ़ाया

मुन्ना माइकल के बाद निधि ने साउथ इंडियन फिल्मों की ओर कदम बढ़ाया। 2018 में 'सव्यसाची' से उन्होंने तेलुगु सिनेमा में एंट्री की। इस फिल्म के लिए उन्हें साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। बाद में 'आईस्मार्ट शंकर' और 'कलगा थलाइवन' जैसी फिल्मों में उनके किरदारों ने दर्शकों का दिल जीता और बॉक्स ऑफिस पर भी सफलता मिली।

निधि का टैलेंट सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं

निधि का टैलेंट सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहा। 2019 में उन्होंने ज्योतिका तंगरी के गाने 'उंगलीच रिंग डाल दे' और बादशाह के 'अहो! मित्रा दी यस है' में अपने अभिनय से सबको प्रभावित किया। 2021 में सोनू सूद के साथ अल्ताफ राजा के गाने 'साथ क्या निभाओगे' में भी उनकी केमिस्ट्री ने खूब तारीफें बटोरीं

Updated on:

16 Aug 2025 04:46 pm

Published on:

16 Aug 2025 04:45 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 300 से ज्यादा कंटेस्टेंट्स को पीछे छोड़, टाइगर श्रॉफ की पहली पसंद बनी ये एक्ट्रेस

