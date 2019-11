टीवी पर अक्षय कुमार से आगे निकली सलमान खान की ये फिल्म, फिल्म को मिली थी लोगों की आलोचना

नई दिल्ली | फिल्मों के रिलीज होने के बाद हर किसी की नजर बॉक्सऑफिस कलेक्शन पर रहती है। किसी एक्टर की फिल्म कितनी चली इस बात पर तो हर कोई जिक्र करता है लेकिन छोटे पर्दे पर भी फिल्मों का प्रदर्शन मायने रखता है। हाल ही में BARC (Broadcast Audience Research Council) द्वारा जारी कि गई लिस्ट में अक्षय कुमार और सलमान खान की दो फिल्मों का रिजल्ट दिख रहा है।

टीवी पर हर दिन अलग-अलग चैनलों पर फिल्मों का प्रसारण किया जाता है। अगर नजर डालें सलमान खान की फिल्म भारत और अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल पर तो दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया। यंहा तक कि फिल्म भारत कहीं ना कहीं मिशन मंगल से पीछे ही है। लेकिन अगर टीवी पर नजर डालें तो सलमान खान की फिल्म भारत अक्षय कुमार की मिशन मंगल पर भारी पड़ती हुई दिखाई दी है।

