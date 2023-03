भोला में फ्लॉवर नहीं फायर है तब्बू की पुलिसगिरी

Submitted by:

Bholaa Movie: अजय देवगन और तब्बू स्टारर फिल्म भोला आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म के रिलीज होते ही हर जगह सिर्फ लोगों की जुबां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है भोला। फिल्म में अजय देवगन ने कैदी के रोल में सभी के दिलों को दहला दिया तो वहीं तब्बू ने पुलिस ऑफिस के रोल में फ्लॉवर नहीं फायर की पुलिसगिरी दिखाई है।

Tabu Role in Bholaa Netizens says Actress Doing Typecast Role