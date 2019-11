BHU मामला: मुस्लिम प्रोफेसर के लिए परेश रावल का ट्वीट हुआ वायरल, लिखी ऐसी बात..

एक्टर और बीजेपी के पूर्व सांसद परेश रावल ने भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में संस्कृत फैकल्टी में मुस्लिम प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर ट्वीट किया है। अब उनका ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि संस्कृत फैकल्टी में मुस्लिम प्रोफेसर की नियुक्ति का छात्र विरोध कर रहे हैं। परेश ने इन छात्रों की निंदा की है। अपने ट्वीट में परेश रावल ने लिखा, 'मैं प्रोफेसर फिरोज खान कि नियुक्ति को लेकर हो रहे विरोध से स्‍तब्‍ध हूं। भाषा का धर्म से क्या लेना-देना है। यह तो विडंबना ही है कि प्रोफेसर फिरोज खान ने अपनी मास्टर और पीएचडी संस्कृत में की है। भगवान के लिए यह मूर्खता बंद की जानी चाहिए।'

Stunned by the protest against professor Feroz Khan !what language has to do with Religion!?!?!? Irony is professor Feroz has done his masters and PhD in Sanskrit !!! For Heavens sake stop this god damn idiocy !