क्या आलिया और रणबीर के बीच आ गए हैं फेमस यूट्यूबर भुवन बाम? कॉफी डेट है वजह!

नई दिल्ली | बॉलीवुड में एक्टर और एक्ट्रेसेस के हमशक्ल कई बार आपको देखने को मिल जाएंगे। गौर किया जाए तो अभी तक श्रीदेवी, करिश्मा कपूर, अनुष्का शर्मा, मधुबाला और काजोल जैसे सितारों के हमशक्ल सामने आ चुके हैं। अब आलिया भट्ट (Alia Bhatt) के हमशक्ल सामने आ गए हैं और ये फीमेल नहीं बल्कि मेल हैं। सोशल मीडिया पर ये खबर छाई हुई है। ट्विटर यूजर्स इसपर खूब रिएक्ट कर रहे हैं। यंहा तक की इसमें उनका ही हाथ भी है।

That was the first thing I said to the photographer when I saw it:

“Damn! I think I look like Alia”

दरअसल, मशहूर यूट्यूबर भुवन बाम (Bhuvan Bam) को फैंस ने आलिया (Alia Bhatt) का हमशक्ल घोषित कर दिया है। भुवन की एक फोटो वायरल होने के बाद फैंस ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं। दरअसल, भुवन की एक फोटो पर 'tell my kids' ट्रेंड के चलते ये तस्वीर वायरल हो गई। इसके बाद यूजर्स ने लिखना शुरु कर दिया कि वो आगे अपने बच्चों को क्या-क्या बताएंगे, इसे लेकर फनी रिएक्शन्स आने शुरु हो गए। शुरुआत तब हुई जब एक यूजर ने लिखा-मैं अपने बच्चों को बताऊंगी कि ये दाढ़ी वाली आलिया भट्ट थी। इस ट्वीट को भुवन ने रिट्वीट करते हुए लिखा कि उन्होंने भी फोटो देखने के बाद फोटोग्राफर को सबसे पहले यही कहा था कि वो आलिया जैसे लगते हैं।

इसके बाद भुवन (Bhuvan Bam) ने अपनी फोटो को फिर से ट्वीट करते हुए आलिया से कॉफी के लिए पूछ डाला। इस पर उन्होंने आलिया को टैग भी किया है। भुवन बाम (Bhuvan Bam) ने लिखा- प्लीज कॉफी डेट के लिए चलते हैं क्योंकि मैं अपनी क्रश की तरह दिखने लगा हूं। इसके अलावा उन्होंने इस ट्वीट को वायरल कर आलिया तक पहुंचाने को कहा। ये तो आप सभी जानते हैं कि आलिया इन दिनों रणबीर कपूर को डेट कर रही हैं। ऐसे में भुवन का प्रपोजल आलिया एक्सेप्ट करती हैं या नहीं ये देखने वाली बात होगी। आजकल आलिया भट्ट (Alia Bhatt) फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' के लिए रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) के साथ शूटिंग कर रही हैं।