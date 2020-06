Indian soldier : सैनिकों की शहादत पर बोले बिग बी, जरा आंख में भर लो पानी, याद करो कुर्बानी

बॉलीवुड अभिनेता और इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि दी है। LAC पर सोमवार रात दोनों देशों की सेना के बीच झड़प हुई थी , जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हुए हैं, वहीं चीन के करीब 43 सैनिक हताहत हुए हैं।

अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करते हुए लिखा है। जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। उन्होंने हमारे देश की रक्षा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया है, हमें सुरक्षित रखने के लिए और हमारी मदद करने के लिए भारतीय सेना के अफसरों को और जवानों को मेरा सैलूट है, जय हिंद...।

आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच लगातार संघर्ष बढ़ता जा रहा है। चीन और भारतीय सेना के बीच होने वाली झड़प के चलते हिमाचल प्रदेश से लगी चीन की बॉर्डर के कई क्षेत्रों में अलर्ट किया गया है। इसी के साथ पुलिस ने सभी खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है।

T 3565 - .... ज़रा आँख में भर लो पानी ; जो शहीद हुए हैं उनकी , ज़रा याद करो क़ुर्बानी .. 🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳they sacrificed their lives to protect our country , to keep us safe and secure. SALUTE Indian Army Officers and Jawans ! JAI HIND