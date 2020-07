Bigg Boss कंटेस्टेंट Pritam Singh की बेरोजगारी से बिगड़ी हालत, इंस्टाग्राम पर शेयर किया इमोशनल पोस्ट

नई दिल्ली। महामारी कोरोनावायरस ( coronavirus ) की वजह से कई महीनों से लॉकडाउन ( Lockdown India ) जारी है। ऐसे में लगभग एक तिहाई जनसंख्या घरों में बैठी हुई थी। ऐसे में बिना काम के कई लोगों के आर्थिक हालत ( People face financial problem) काफी खराब हो गए हैं। लॉकडाउन में ठप पड़े काम धंधों ( All business is closed ) से आम जनता ही नहीं बल्कि सिनेमा जगत के कई कलाकारों की हालत भी बेहद खराब हो चुकी है। आर्थिक तंगी से परेशान कई सेलेब्स ( Celebs commit suicide for financial crisis ) तो आत्महत्या भी कर चुके हैं। इस बीच अब बिग बॉस 8 ( Bigg boss 8 contestant ) के एक्स कंटेस्टेंट प्रीतम सिंह ( Pritam Singh ) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई में रेडियो जॉकी ( Mumbai Radio Jockey ) का काम करने वाले प्रीतम की हालत बेहद खराब हो चुकी है। जिसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल ( Social Media Handle ) के माध्यम से दी।

प्रीतम सिंह अपने इंस्टाग्राम ( Pritam Singh Instagram post ) पर एक पोस्ट शेयर किया है। जिसमें उन्होंने अपनी तस्वीर के साथ एक नोट भी लिखा है। जिसमें उन्होंने अपनी आर्थिक तंगी से बिगड़ी हालत ( Pritam faced financial problem ) का जिक्र किया। प्रीतम ने बताया 'महामारी के कारण बहुत से लोगों को अभी भी दुख का सामना करना पड़ रहा है। वह भी उनमें से एक हैं, उन्होंने रेडियो पर होस्टिंग करने का बहुत अच्छा अनुभव है, लेकिन इस वक्त उनके पास अब कोई काम नहीं है। उन्होंने 6 महीने पहले रेडियो को छोड़ ( He left radio jockey work ) दिया था। क्योंकि वह टीवी होस्ट ( Pritam want tv hosting ) करना चाहते थे। लेकिन अचानक से कोरोना के कारण उनका सपना बीच में ही अधूरा रह गया। प्रीतम ने अपने नोट में लिखा कि उन्हें इस बात को जानने की बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है कि आगे क्या होने वाला है। प्रीतम सिंह की यह हालत देख उनके फैंस काफी परेशान हो रहे हैं। प्रीतम द्वारा शेयर किया गया यह पोस्ट काफी ( Pritam Post Viral ) वायरल हो रहा है।

जिससे पता चला कि वह कोरोना वायरस महामारी के कारण बेरोजगार हो गए हैं। बिग बॉस 8 के घर के अंदर होने के बाद रेडियो जॉकी प्रीतम सिंह को काफी लोकप्रियता मिली। वह शो के अंत तक गए थे और शीर्ष प्रतियोगियों में से एक थे। इसके बाद प्रीतम ने टीवी शो भी होस्ट किए लेकिन वर्तमान में वह पूरी तरह से बेरोजगार हैl इसका दोष कोरोना वायरस महामारी को है।

आपको बता दें कुछ समय पहले प्रीतम ने ट्विटर ( Pritam Shared photos on twitter ) पर कुछ फोटोज़ शेयर कीं जिनमें उनके हाथ पर चोट पर निशान दिखाई ( Body had bruises ) दे रहे थे। साथ ही उनके माथे पर भी चोट लगी हुई नज़र आ रही थी। तस्वीर में उनकी पीठ पर भी चोट के कई निशान नजर आ रहे हैं। इन तस्वीर को शेयर करते ( Pritam shared his body photos ) हुए प्रीतम ने बताया था कि उनके साथ गुंड़ों ने मारपीट की है। फोटो शेयर करते हुए प्रीतम ने लिखा, ‘गुंडो ने बीती रात बहुत मारपीट की जिसके बाद मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया’।