सुशांत सिंह राजपूत के बाद एक और एक्टर की मौत, परिवार ने कहा- हत्या हुई हैै

मुंबई। दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) की मौत की गुत्थी अभी सुलझी नहीं है कि मुंबई में एक और युवा एक्टर की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई है। शुरूआती जांच में कलाकार की मौत की वजह आत्महत्या बताई जा रही है। हालांकि मृतक अभिनेता के परिवार ने उनकी हत्या की आशंका जताई है। इस नवोदित कलाकार का नाम अक्षत उत्कर्ष ( Akshat Utkrash ) है।

रिपोर्ट के अनुसार, मृतक एक्टर के रिलेटिव रंजीत सिंह का कहना है कि अक्षत की मां ने रविवार रात 9 बजे को उनसे बात की थी। इसके बाद अक्षत की मौत की खबर आई। परिजनों को हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने पुलिस पर सहयोग नहीं करने का भी आरोप लगाया है।

Actor Akshat Utkarsh dies allegedly by suicide at his residence in Mumbai's Andheri area. Case lodged, matter being probed. Body handed over to family after postmortem: Mumbai Police