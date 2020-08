Rhea Chakraborty की औकात पर बयान देने वाले बिहार के डीजीपी ने मांगी माफी, बोलें- 'अगर मेरी बात से कोई तकलीफ़ है तो क्षमा मांगता हूं।'

नई दिल्ली। बीते दिन अभिनेता सुशांत सिंह राजूपत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब सुशांत का केस सीबीआई ( Supreme Court has now given Sushant's case to CBI ) को सौंप दिया है। साथ ही बिहरा सरकार द्वारा ( Bihar Government ) की गई सिफारिश को उन्होनें बिल्कुल सही बताया है। बिहार में रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty ) के खिलाफ दर्ज हुआ एफआईआर को सही माना गया है। फैसले के आने के बाद से बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पाडें ( DGP Gupteshwar Pandey ) अपने बयान के सुर्खियों में आ गए हैं। जिसमें उन्होंने रिया की औकात की बात करते हुए उन पर कुछ बातें कहीं। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस ने जो भी चीज़े की वह पूरी तरह से कानून के दायरे में रहते हुए की।

डीपी गुप्तेश्वर पांडे से जब रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty Statement ) के बयान के बारें में पूछ गया। जिसमें उन्होंने बिहार पुलिस की जांच में राजनीति और मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ( Bihar CM Nitish Kumar ) के बारें में बात कही थी। साथ ही बिहार पुलिस की जांच पर सवाल भी उठाए थे। वहीं बिहार डीजीपी ( Bihar DGP Statement ) का कहना था कि , "मुझे कोई समझा दे कि इसमें क्या अभद्र है, क्या अमर्यादित है और क्या गैर कानूनी है। मैंने कहा कि उनकी हैसियत नहीं है कि वो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री पर रिया चक्रवर्ती कोई अभद्र, अशोभनीय टिप्पणी करें। अगर इससे उनको कोई तकलीफ़ है। उनको लगता है कि मैंने ये औकात शब्द का जो इस्तेमाल किया है, उससे उनकी गरिमा को चोट पहुँची है, तो इसके लिए मुझे क्षमा मांगने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन केवल महिला होने की लिबर्टी ये नहीं है कि आप किसी प्रांत के मुख्यमंत्री, वैसा मुख्यमंत्री जो अपनी ईमानदारी के लिए और अपनी इंसाफ़पसंदी के लिए जाना जाता है, उस पर आप कोई अमर्यादित, अशोभनीय टिप्पणी करे। अगर मेरी बात से कोई तकलीफ़ है तो क्षमा मांगते हैं।"

अपने इस बयान के लिए डीजीपी ( Bihar DGP Troll ) को काफी ट्रोल भी होना था। जिसके बाद उन्हें माफी मागंने पड़ी। बता दें 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput Suicide ) ने अपने घर में मृत पाए गए थे। जिसके बाद उनके पिता केके सिंह ( KK Singh ) ने पटना के राजीवनगर थाने ( Patna, Rajivnagar Police Station ) में शिकायत दर्ज की है। जिसमें उन्होंने रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए है। सुशांत के पिता ने रिया पर उनके बेटे को प्यार में फंसाने और उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाय है।