मीरा चोपड़ा पर लगा धोखाधड़ी से वैक्सीन लगवाने के आरोप

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की कजिन मीरा चोपड़ा आए दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी बोल्ड फोटोज़ से चर्चा में बनी रहती हैं। लेकिन अब उनका नाम एक विवाद से जुड़ गया है। उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने मुंबई के ठाणे में स्थित एक हेल्थकेयर सेंटर का फेक आईडी कार्ड बनवाकर 18 से 44 साल की कैटेगरी में वैक्सीन लगवाई है। हालांकि, इन आरोपों पर मीरा ने अपना जवाब दिया है।

बीजेपी लीडर ने लगाया आरोप

बीजेपी के लीडर मनोहर डुंबरे ने मीरा चोपड़ा पर आरोप लगाया कि उन्होंने धोखाधड़ी करके पार्किंग प्लाजा वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवाई है। उन्होंने ठाणे के पुलिस कमिश्नर से इम मामले की जांच करने के लिए कहा है। इसके साथ ही उन्होंने जिस टीकाकरण क्रेंद पर मीरा को टीका लगाया गया है, उसमें ऐसे कितने और फेक आईडी के जरिए वैक्सीनेशन किया गया है, उसकी भी जांच की मांग की है।

मीरा ने डिलीट किया पोस्ट

ये मामला शनिवार को सामने आया। इसमें बताया गया कि मीरा चोपड़ा ने खुद को हेल्थ वर्कर बताकर वैक्सीन लगवाई है। उनका एक फेक आईडी बनाया गया। जिसमें उनको ठाणे महानगर पालिका में कार्यरत एक निजी हेल्थ केयर कंपनी ने कोविड सेंटर में सुपरवाइजर दिखाया गया। उनका फेक आईडी अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये सारा मामला तब सामने आया जब मीरा चोपड़ा ने वैक्सीनेशन के बाद अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। लेकिन उनकी फोटो वायरल होने के बाद उन्होंने अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया।

My statement on the articles that has been coming out fr my vaccine shot!! pic.twitter.com/wDE70YHsMo