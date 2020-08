बीजेपी नेता Subramanian Swamy ने Rhea Chakraborty को बुलाया विषकन्या, कस्टडी में लेकर सख्ती से पूछताछ करने की कही बात

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद Subramanian Swamy दिवंगत अभिनेता Sushant Singh Rajput मामले में शुरूआत से ही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आए हैं। यही नहीं सीबीआई जांत को लेकर उन्होंने भी सरकार से अपील की थी। साथ ही केस पर नज़र बनाएं रखने के लिए मंत्री ने वकील Ishkaran Singh Bhandhari को भी नियुक्त किया है। वह सुशांत की मौत को शुरूआत से ही सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर बताते हुए आए हैं। वहीं अब एक बार फिर सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले पर अपना पक्ष रखते हुए रिया पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट पोस्ट किया है। जिसमें उन्होंने रिया को विषकन्या पुकारा है। साथ ही अब उनके साथ सख्ती से बात करने की बात कही है।

Shake down Vishkanya Rhea we will get the plot of drugging SSR and murder. For that custodial interrogation required. Which means she be arrested soon. The big unravelling for the national interest is smashing of the narcotics network.