NRC-CAA को लेकर परेश रावल ने किया ट्वीट, कहा- prove करें आपका बाप हिंदुस्तान का है

नई दिल्‍ली: बॉलीवुड एक्टर और भाजपा के नेता परेश रावल (Paresh Rawal) अपनी अदाकारी के अलावा अपने ट्वीट के चलते भी सुर्खियां बटोरते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट किया था जो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल, परेश रावल ने ट्वीट में लिखा कि -दोस्तों आपको यह साबित करना है कि आपका बाप हिंदुस्तान का है। परेश रावल के इस ट्वीट ने सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

इसके अलावा बीजेपी सांसद परेश रावल (bjp mp paresh rawa) ने शाहिन बाग (shaheen bagh) में हो रहे विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो भी साझा किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि ये जिन्ना बनना चाहते हैं पर अफ़सोस बापु तो नहीं रहे ! अब बाप है ! बता ये वीडियो भाजपा नेता संबित पात्रा (sambit patra) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था। जिसे परेश ने रिट्वीट किया था। बता दें दिल्ली के शाहिन बाग में नागरिकता कानून को लेकर कई दिनों से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहां लोग CAA और NRC को लेकर लोग गुस्सा निकाल रहे हैं।

दोस्तों शाहीन बाग़ की असलियत देखें:

१)असम को इंडिया से काट कर अलग करना हमारी ज़िम्मेदारी

२)”Chicken Neck” मुसलमानो का है

३)इतना मवाद डालो पटरी पे की इंडिया की फ़ौज Assam जा ना सके

४)सारे ग़ैर मुसलमानो को मुसलमानों के शर्त पर ही आना होगा

If this is not ANTI NATIONAL then what is? pic.twitter.com/kgxl3GLwx1