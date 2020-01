चलती ट्रेन में तिग्मांशु धूलिया की भतीजी को छेड़ रहे थे शराबी, 'जुगाड़' से मिली मदद

नई दिल्ली। अभिनेता तिग्मांशु धूलिया (Tigmanshu Dhulia) की भतीजी के साथ ट्रेन में सरेआम छेड़छाड़ की खबर सामने आई है। तिग्मांशु की भतीजी बंगलुरू (Bengaluru) जा रही थी तभी कुछ शराबी लड़कों ने उनके साथ छेड़-छाड़ शुरू कर दी।जिसके बाद तिग्मांशू ने ट्वीट कर मदद मांगी। ट्वीट करने के कुछ ही देर बाद वहां पुलिस पहुंच गई और चारों को हिरासत में ले लिया।

My niece is travelling in udyan express to Banglore berth B3 she is being harassed by four drunk boys no helpline numbers are responding and she is scared can someone help — Tigmanshu Dhulia (@dirtigmanshu) January 26, 2020

दरअसल, कुछ देर पहले ही मशहूर निर्माता, निर्देशक और अभिनेता तिग्मांशु धूलिया ने अपनी भतीजी की मदद के लिए ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा- मेरी भतीजी उद्यान एक्सप्रेस से बंगलुरू जा रही है। उसकी बर्थ B3 में है और उसे चार शराबी लड़के छेड़ रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर पर कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा और वह बहुत डरी हुई है। क्या कोई मदद कर सकता है?' जिसके बाद लोगों ने उनकी मदद के लिए रेलवे पुलिस और रेल मंत्रालय को टैग करते हुए हजारों ट्वीट कर डाले।

Thank you all for responding I am really great full no help line numbers worked but eventually like in india Jugaad kiya and cops came she is safe now thanks again guys 🙏 — Tigmanshu Dhulia (@dirtigmanshu) January 26, 2020

I want to thank the police and the concerned department for responding quickly but I would still say that the helpline numbers were of no use thank you all for the support from the bottom of my heart🙏🙏 — Tigmanshu Dhulia (@dirtigmanshu) January 26, 2020

मामले की गंभिरता देखते हुए रेलवे पुलिस फौरन तिग्मांशु की भतीजी की मदद के लिए पहुंच गई। और चारों को हिरासत में ले लिया। इस बात की सूचना देते हुए तिग्मांशु ने अगले ट्वीट में लोगों का धन्यवाद किया।उन्होंने लिखा कि आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। हालांकि किसी भी हेल्पलाईन नंबर ने काम नहीं किया लेकिन मैं खुशनसीब हूं कि जैसे इंडिया में हर चीज जुगाड़ से होती है, यहां भी जुगाड़ से ही सही लेकिन पुलिस मौके पर पहुंच गई और मेरी भतीजी सुरक्षित है।'