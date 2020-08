'Sushant Singh Rajput के पैर के टखने नीचे मुड़े हुए थे, जैसे कि वह टूट गए हों'- BJP नेता Subramanian Swamy

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद से बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ( BJP Minister Subramanian Swamy ) लगातार सुशांत के सुसाइड ( Sushant Suicide ) की जगह मर्डर होने की बात कह रहे हैं। वह सुशांत के लिए न्याय ( Raise Voice for sushant Justice ) की भी आवाज़ उठा रहे हैं। यहां तक कि सुशांत केस में स्वामी ने वकील को ईश्वरन सिंह भंडारी ( Lawyer Ishkaran Singh Bhandari ) को भी नियुक्त किया है। जो केस अपनी नज़र बनाए हुए हैं। सीबीआई को केस ( Sushant Singh Rajput Case Transfer to CBI ) सौंपने के बाद बीजेपी नेता काफी खुश भी नज़र आए थे। अब इन बातों के बीच सुब्रह्मण्यम स्वामी का एक और बड़ा बयान सामने आया है। एक बार फिर उन्होंने सुशांत के मर्डर ( Sushant Singh Rajput Murder ) होने की तरफ इशारा करते हुए उनके शव की स्थिति को बताते हुए बड़ी बात कही है।

CBI will find it worthwhile to grill the Dr. R.C. Cooper Muncipal Hospital the five doctors who did the autopsy. According to the Ambulance staff that took SSR’s body to the hospital, SSR’s feet was twisted below his ankle (as if it was broken). Case is unravelling!!