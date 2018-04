इस हफ्ते इरफान खान की फिल्म 'ब्लैकमेल' ने सिनेमाघरों में दस्तक दी है। यह पूरी दुनिया में करीब 1861 स्‍क्रीन्‍स पर र‍िलीज हुई है। इरफान खान, कीर्ति कुल्हारी, अरुणोदय सिंह और दिव्या दत्ता इस फिल्म में लीड किरदार में हैं। फिल्म को लेकर दर्शकों का शुरुआती रिस्पांस मिलाजुला रहा है। फिल्म के सुबह के शोज में दर्शकों की संख्या कम रही। अब फिल्म की उम्मीद वीकेंड कलेक्शन पर टिकी है। पहले दिन के कलेक्शन की बात करे तो मूवी ने फर्स्ट डे 2.81 करोड़ का कारोबार कर लिया है।

#Blackमेल had a slow start in morning shows, but gathered momentum post evening at plexes [like most metro-centric movies]... Sat and Sun biz is crucial... Will give an idea of how strong it will sustain on weekdays... Fri ₹ 2.81 cr. India biz.