Blank Box Office Collection Day 3: Sunny Deol और karan kapadia स्टारर फिल्म 'Blank' दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आ रही है। Box Office पर इस फिल्म की कमाई काफी धीमी रफ्तार से चल रही है। 3 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'BLANK' को क्रिटिक्स द्वारा अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलने के बाद भी पहले दिन ने 97 लाख रुपए कमाई की है।

#Blank witnesses minimal growth on Day 2... The 2-day total remains extremely low... Fri 97 lakhs, Sat 1.17 cr. Total: ₹ 2.14 cr [1255 screens / 4015 shows per day]. India biz.