अभिनेत्री कंगना रनौत मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। लेकिन उनके मुंबई पहुंचने से पहले बीएमसी का अमला मय जेसीबी के साथ उनके पाली हिल स्थित दफ्तर को तोड़ने पहुंच गया है। और जेसीबी का पंजा दफ्तर तोड़ने लगा है। इस पर कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए कहा कि मेरे आने से पहले ही महाराष्ट्र सरकार का अमला मेरे ऑफिस के बाहर पहुंच गया हैं और उसे गिराने की तैयारी कर रहे हैं

अभिनेत्री ने बुधवार सुबह अपने ऑफिस के बाहर की फोटो शेयर करते हुए कहा कि मैं वादा करती हूं कि महाराष्ट्र के सम्मान के लिए खून देने के लिए तैयार हूं, यह कुछ नहीं है चाहे तो सब कुछ छीन सकते हो लेकिन मेरी भावनाएं लगातार ऊंची होती जाएगी।

जानकारी के अनुसार कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच लंबे समय से जुबानी जंग चल रही है ।इसी बीच कुछ नेताओं ने कंगना को मुंबई नहीं आने की बात कही थी। इस पर कंगना ने भी दमदारी से मुंबई पहुंचने की बात कही। बुधवार को वे मुंबई पहुंचने वाली है लेकिन इससे पहले ही उनके दफ्तर के बाहर बीएमसी का अमला मय जेसीबी के साथ पहुंच गया और दफ्तर को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई।

जानकारी के अनुसार बीएमसी ने मंगलवार को ही उनके दफ्तर पर नोटिस चस्पा कर दिया था। बीएमसी का आरोप है कि कंगना के दफ्तर में कुछ निर्माण बिना किसी अनुमति के हुआ है। जिसमें कमरों का अलग इस्तेमाल, बाथरूम का निर्माण, किचन का निर्माण आदि शामिल है। जबकि कंगना रनौत द्वारा इस कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बताया जा रहा है। उनका कहना है कि यह ऑफिस बीएमसी द्वारा परमिशन लेने के बाद ही बना है।

As I am all set for Mumbai Darshan on my way to the airport,Maha government and their goons are at my property all set to illegally break it down, go on! I promised to give blood for Maharashtra pride this is nothing take everything but my spirit will only rise higher and higher. pic.twitter.com/6lE9LoKGjq