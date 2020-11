बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन इन दिनों कोलकाता में अपकमिंग फिल्म बॉब बिस्वास की शूटिंग में व्यस्त हैं। कोरोना वायरस के चलते काफी समय से रुकी हुई इस फिल्म की शूटिंग अभिषेक बच्चन ने शुरू कर दी है। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर दी है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो में अभिषेक बच्चन पहचान में नहीं आ रहे हैं। दरअसल उन्होंने अपने बालों का लुक किरदार के अनुसार कर रखा है। और चश्मा भी काफी मोटी फ्रेम का पहन रखा है। वह इस फिल्म में एक आम आदमी का किरदार निभा रहे हैं। इस कारण उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा है ।इस फिल्म में अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह मुख्य किरदार में नजर आएंगी। आपको बता दें कि साल 2012 में रिलीज विद्या बालन की फिल्म कहानी में बॉब बिस्वास के किरदार ने हर किसी को दीवाना बना दिया,"नमोस्कार, 1 मिनट कहकर जान लेने वाले सीरियल किलर बॉब बिस्वास की कहानी अब पर्दे पर नजर आने वाली है। इस फिल्म को सुजॉय घोष ने लिखा है वही फिल्म का प्रोडक्शन गोरी खान, सुजॉय घोष और गौरव वर्मा कर रहे हैं।

#AbhishekBachchan is currently in Kolkata, shooting for #BobBiswas.https://t.co/BpRh5dPu9f