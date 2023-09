खून से सने बॉबी देओल का एनिमल लुक आया सामने, फैंस बोले- गजब

मुंबईPublished: Sep 26, 2023 02:41:05 pm Submitted by: Rizwan Pundeer

Bobby Deol First Look in Animal: बॉबी के लुक के बाद फिल्म का टीजर 28 सितंबर को रिलीज होने जा रहा है।

एनिमल फिल्म से बॉबी देओल का पोस्टर।

Bobby Deol First Look in Animal: संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'एनिमल' से बॉबी देओल का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। मंगलवार को मेकर्स ने बॉबी का पहला लुक जारी किया है। बॉबी का लुक शेयर करते हुए कैप्शन दिया गया है, 'मिलिए एनिमल के दुश्मन से।' बॉबी का जो पोस्टर जारी किया गया है, उसमें वो खून से सने दिख रहे हैं। उनका ये लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उनके लुक के लिए कमेंट किए हैं।